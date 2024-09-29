«Не мог сделать больше». Хирн рассказал, в чем ошибка Джошуа в бою с Дюбую

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Эдди Хирн, промоутер известного боксера в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), высказался о поражении своего подопечного в поединке против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO):

«Дэвисон получает всю похвалу за свои последние несколько выступлений. Эй Джей делал вещи, которые Бен не говорил ему делать, он отъезжал назад по прямой линии с поднятым подбородком, неправильным положением рук, все в таком духе.

В этот момент он начал восстанавливаться, но он все еще был очень низко, и это не собиралось меняться. Вы же не хотите, чтобы через 9 или 10 раундов вы были испорченным товаром. Это был шанс, когда он нанес урон Дюбуа в 5-м раунде. Он сделал камбэк, ты отлупил его в четвертом раунде. Я думаю, что это заслуживает похвалы.

Я думаю, что одна из вещей, которую я ему сказал, была: «Хотя ты боксировал плохо и делал ошибки, ты не мог сделать ничего большего, ты не мог больше стараться, ты не мог больше отдаваться больше, ты не мог быть смелее. И, кстати, когда ты оказался в нокдауне, ты пытался отправить его в нокдаун, потому что хотел причинить ему боль. Так что ты должен гордиться тем, что ты сделал».

Дюбуа боксировал великолепно. Вот так, и вы знаете, что Джошуа очень разочарован из-за работы, в которую он вложил больше, чем что-либо другое, но он также очень решительно настроен дать отпор и получить еще один шанс на титул чемпиона мира в супертяжелом весе».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua