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Футбол

Гол Месси подарил Интеру Майами ничью. Кривцов просидел матч на скамейке для запасных

Пока украинец без большой игровой практики

Гол Месси подарил Интеру Майами ничью. Кривцов просидел матч на скамейке для запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер" Майами дома встречался с "Шарлоттом". Матч завершился вничью 1:1.

    Гости открыли счет на 57 минуте встречи, но Месси через 10 минут счет сравнял. Одним из ассистентов стал Серхио Бускетс (у MLS, как и у НХЛ, может быть две результативные передачи).

    Также полный матч провели Альба и Суарес. А Сергей Кривцов просидел поединок на скамейке для запасных. За последние 12 матчей "Интера" он однажды вышел в стартовом составе.

    "Героны" продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от второго "Коламбус Крю" остается восемь очков (с матчем в запасе у соперника).

    До конца регулярного чемпионата осталось три тура.

    www.ua-football.com

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