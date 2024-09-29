Хельмут Марко: Риккардо заранее знал о решении

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко, комментируя решение прекратить сотрудничество с Даниэлем Риккардо, рассказал, что австралийский гонщик был проинформирован о решении команды ещё до Гран При Сингапура.

«Выбор момента, когда мы публично объявили об уходе, связан с рядом факторов, – говорит Хельмут Марко. – Даниэля заранее проинформировали, и его лучший круг стал достойным прощальным выступлением. Быстрый круг показал, что у Даниэля есть потенциал, но не постоянный и не на том уровне, чтобы оправдать переход в Red Bull Racing. Но это было безупречное выступление.

Даниэлю предельно чётко донесли, что он должен выступать значительно лучше Юки Цуноды, но у него это получилось всего в нескольких гонках. Поэтому стало понятно, что история о возвращении блудного сына в Red Bull Racing оказалась невозможной.

Даниэль очень хорошо сказал после финиша, что обрёл внутреннее спокойствие. Он смирился с ситуацией, а сейчас мы узнаем, какие у него планы на будущее».

Хельмут Марко считает, что решение Риккардо уйти из Red Bull Racing в конце 2018 года, стало поворотной точкой, после которой его карьера пошла по нисходящей: «Он не получил машину-победительницу ни в Renault, ни в McLaren. Он выиграл гонку в Монце в 2021-м, но там были особые обстоятельства.

Я не знаю, что именно с ним произошло, поскольку если бы мы знали, то помогли бы ему. Но его скорость, умение поздно тормозить… Последние несколько лет он пытался что-то предпринимать, но уже растерял былую хватку.

В своё время у него были определенные сомнения по поводу нашего решения отказаться от моторов Renault в пользу Honda. По всей видимости, он слушал сладкие обещания Renault и Сирила Абитебула. В финансовом плане между их предложением и нашим предложением не было большой разницы.

Я говорил Даниэлю: «После ухода от нас пить шампанское из ботинка на подиуме ты будешь гораздо реже». Не думаю, что в Renault мы часто видели его на подиуме.

Он пришёл к нам и в первый же сезон опередил Себастьяна Феттеля по числу побед со счётом 3-0. Затем Даниил Квят временами был быстрее Риккардо, но по ходу сезона Даниэль держал ситуацию под контролем. А затем пришёл Макс и становился всё сильнее и сильнее, и это определённо была одна из причин, почему Даниэль выбрал Renault».

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