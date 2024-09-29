Питер ФЬЮРИ: «Не знаю, почему Джошуа делал так много ошибок»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в хевивейте Тайсона Фьюри, прокомментировал неожиданную досрочную победу чемпиона IBF Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в бою с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Это было великолепное выступление, хороший бой. У Эй Джея была очень неправильная тактика. Вероятно, она была такой из-за того, что сделал Дюбуа. Так что это был хороший поединок в супертяжелом весе. Джошуа исправит свои ошибки и вернется.

Джошуа исправит ошибки, но ему действительно нужно изучить свое выступление и увидеть, что пошло не так, посмотреть на реальные причины этого. Я не знаю, что пошло нет так, почему он делал так много ошибок, которые ты просто не можешь делать. Мне кажется, что он не думал правильно. Все было под вопросом – его защита, джеб. Джошуа не был хорош», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua