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Футбол

Барселона установила свой второй атакующий антирекорд в Ла Лиге за последние 13,5 лет

Матч против “Осасуны” не задался

Барселона установила свой второй атакующий антирекорд в Ла Лиге за последние 13,5 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

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    • "Барселона" проиграла "Осасуне" в выездном поединке восьмого тура Ла Лиги (4:2).

    В первом тайме каталонцы пробили по чужим воротам всего дважды. В общем, показатель ожидаемых голов (xG) составил 0,05.

    Opta сообщает, что это второй самый низкий показатель за последние 13,5 лет. Хуже было только в матче против "Эйбара" в мае 2021 (0,01).

    Во втором тайме каталонцы отличились дважды, однако все равно уступили. Пока они идут на первом месте чемпионата Испании.

    www.ua-football.com

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