Опубликованы кадры из сериала «Сенна»; премьера в ноябре

Создатели мини-сериала «Сенна» поделились несколькими кадрами из своего творения, премьеру которого в Netflix запланировали на 29 ноября. Мы о нём рассказывали и год назад, и весной, но теперь поклонникам такого рода кинематографа осталось ждать уже недолго.

Напомним, что сериал состоит из шести эпизодов и рассказывает как о взлёте Айртона Сенны к зениту славы, так и о его трагической гибели. Бразильский актёр Габриэл Леоне играет своего знаменитого соотечественника, а образ Алена Проста, которого Сенна считал своим главным соперником, воплотил француз Матт Мелла. Ники Лауду сыграл Йоханнекс Хайнрихс, Нельсона Пике – Хуго Бонемер, Рона Денниса – Патрик Кеннеди, Фрэнка Уильямса – Стивен Макинтош.

В Netflix, рассказывая о сериале, отмечают, что он посвящён жизненному пути Сенны, т.е. не только его спортивной карьере, но и личной жизни. Причём есть там и доля художественного вымысла, хотя в его основе реальная биография трёхкратного чемпиона мира.

«История начинается с самых ранних дней его гоночной карьеры, и мы прослеживаем её от картинга, рассказываем о переезде в Англию, где он выступал в Формуле Ford, и продолжаем до трагической аварии в Имоле во время Гран При Сан-Марино», – говорится в анонсе Netflix.

Символично, что сериал будет показан в год 30-летия со дня гибели Сенны, во многом изменившей Формулу 1, а если кинематографисты что-то присочинили, то лишь с одобрения семьи Айртона.

В любом случае публике решать, достойна ли новая работа занять своё место среди лучших современных произведений на гоночные темы, к которым можно смело отнести фильм Rush о Ники Лауде и Джеймсе Ханте («Гонка» в российском прокате), документальный сериал Drive to Survive, который выходит на Netflix с 2019-го, или прошлогодний байопик «Феррари» Майкла Манна. Кстати, тот же Габриэл Леоне в нём сыграл другого гонщика с трагической судьбой, Альфонсо де Портаго.

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