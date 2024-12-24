Марко: Макс не пропустит гонку из-за рождения ребёнка

В следующем году Макс Ферстаппен станет отцом – его подруга Келли Пике ждёт ребёнка. В интервью RTL у консультанта Red Bull по автоспорту Хельмута Марко спросили, не планирует ли Макс пропустить одну или несколько гонок в следующем сезоне ради небольшого отпуска по уходу за ребёнком.

«Как бы этого ни хотелось соперникам, я не верю в такой сценарий, – ответил Марко. – Макс – семейный человек, но гонки остаются его приоритетом. Если только не возникнут какие-то исключительные обстоятельства, чего не хотелось бы.

Говорят, что когда гонщик становится отцом, он начинает ехать на три десятых медленнее. Если это произойдёт с Максом, то даже с такой потерей он останется в числе лучших, и даже будет всех немного опережать. Так что я не вижу проблемы».

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