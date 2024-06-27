Расселл рад, что Норрис борется за победы в гонках

Джордж Расселл рад за Ландо Норриса, с которым знаком ещё со времён картинга, ведь гонщик McLaren вышел на 2-е место в личном зачёте чемпионата мира и уступает только Максу Ферстаппену.

Поскольку машина Mercedes несколько проигрывает McLaren в скорости, то Расселл пока находится на 7-м месте и, комментируя эту ситуацию, пошутил, что не хочет, чтобы его старый приятель слишком долго демонстрировал столь завидную форму.

Джордж Расселл: «Я хорошо знаю Ландо, и мне очень приятно, что он сражается за поул-позиции и победы. Полагаю, впервые мы начали соперничать на трассах ещё в 2008 году, и всё, через что мы прошли в картинге, в Ф4, Ф3 и Формуле 2, где мы в каждый уик-энд соперничали в первых рядах, говорит о том, что мы с ним и сейчас должны вести спор за победы.

В настоящее время он нас немного опережает, и мне бы не хотелось, чтобы он слишком долго демонстрировал такую форму, понимаете? (смеётся) Впрочем, именно в этом суть гонок в целом и Формулы 1 в частности – поэтому пусть продолжает бороться за победы!»

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