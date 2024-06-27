Был ли нокаут? Джошуа рассказал о скандальном спарринге с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа и Дюбуа

Энтони Джошуа признал, что в свое время провел спарринг с Даниэлем Дюбуа и пропустил мощный удар, однако отрицает информацию о нокауте.

Дюбуа утверждал, что нокаутировал соперника.

«Это был спарринг во время выступлений за олимпийскую сборную Великобритании. Мы провели спарринг, хороший спарринг. Суть в том, что он нанес мощный удар, сумел потрясти меня».

«Но я остался на ногах. Не знаю, откуда взялось, что он вырубил меня. Там было много людей, и что-то никогда больше ничего такого не рассказывает», – сказал Джошуа.

Джошуа и Дюбуа 21 сентября проведут бой за титул IBF супертяжелого веса.

Шоу началось. Джошуа и Дюбуа уже успели устроить потасовку. Известны детали

sport.ua