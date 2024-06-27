Местный миллиардер выплатил сборной Грузии премию за успех на Евро-2024

Команда получила приятный бонус

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Сборная Грузии по футболу, которая сенсационно разгромила Португалию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф Евро-2024, не только порадовала болельщиков по всей стране.

Как сообщает L`Equipe, грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили наградил команду бонусом в размере 10 миллионов долларов.

Кроме того, если Грузия выйдет в четвертьфинал, Иванишвили пообещал удвоить эту сумму.

В воскресенье, 30 июня, Грузия встретится с Испанией в рамках 1/8 финала Евро-2024.

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