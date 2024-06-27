Джошуа упрекнул Фьюри за бой с Усиком. Что сказал Энтони?

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Британский хевивейтер Энтони Джошуа отреагировал на поражение Тайсона Фьюри в мегафайте за абсолют против украинца Александра Усика.

«Знал, что Усик победит. Я это говорил еще в 2023 году. Я думаю, что Тайсон хороший боксер, но всегда есть пределы. Крузер почти нокаутировал тебя….Ты должен вынести урок из таких поединков. Не думаю, что он недооценил Александра, но он называл его средневесом. Ему не следует его унижать… Возможно, в реванше Фьюри следует выразить Усику заслуженное уважение, и он покажет лучший результат», – сказал Джошуа.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua