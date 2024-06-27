Пиастри: Подходы к настройкам не были правильными

В предыдущий уик-энд Ландо Норрис реально боролся за победу и уверял, что машина McLaren была в Испании самой быстрой. На этом фоне удивляло отставание его напарника, ведь Оскар Пиастри финишировал только седьмым, проиграв Норрису больше 30 секунд. В Австрии его попросили объяснить, с чем это было связано.

Оскар Пиастри: «Скажем так, какой-то явной проблемы с машиной не было, хотя, возможно, помешали определённые решения, принятые нами в процессе работы над настройками. Как потом выяснилось, они не были правильными.

Кроме того, в какой-то мере на результате сказалось и моё пилотирование. В общем, мы полагаем, что несколько отдельных мелочей в совокупности привели к довольно серьёзным последствиям. Но я думаю, что мы получили вполне определённые ответы на вопросы о том, что именно в предыдущий уик-энд пошло не так, а это уже обнадёживает.

В каждый уик-энд я стараюсь в максимальной степени использовать потенциал машины, а там будет видно, как всё сложится. Но теперь мы хорошо понимаем, что даже небольшие ошибки могут существенно сказываться и на результате, и на количестве заработанных очков. Полагаю, это тоже в какой-то мере влияет на общий настрой команды…»

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