В Alpine дали понять, что Окон выйдет на старт в Канаде

После излишне агрессивных действий Эстебана Окона на первом круге Гран При Монако, направленных против своего же напарника по Alpine F1, руководитель команды Брюно Фамен был в гневе и пригрозил, что примет жёсткие меры.

Автоспортивная пресса тут же начала выдвигать версии, кто может занять место француза уже на следующем этапе в Канаде, однако интрига вскоре начала сходить на нет, когда Окон в своём эмоциональном заявлении, обнародованном на прошлой неделе, подчеркнул, что намерен выйти на старт в Монреале.

«Я с нетерпением жду выступления в Монреале перед фантастическими канадскими болельщиками», – сообщил тогда Эстебан, а теперь и заводская команда концерна Renault фактически это подтвердила.

Как ещё можно трактовать постер, посвящённый предстоящему этапу в Канаде, которым она сегодня поделилась? На нём мы видим портреты обоих гонщиков Alpine F1 – и Пьера Гасли, и Окона. Комментарий короткий: «Отдохнули и теперь готовы вновь выйти на старт».

Кстати, на днях Гюнтер Штайнер, бывший руководитель Haas F1, принимая участие в подкасте The Red Flags, тоже рассуждал о том, что на месте руководства Alpine он бы пока не стал менять Окона на какого-то другого гонщика.

«Если его сейчас отстранить, это сведёт на нет его мотивацию, – сказал Штайнер. – Позади всего несколько гонок сезона, до конца чемпионата ещё далеко, и если уже сейчас прибегать к таким мерам, к чему это приведёт? Я бы на месте руководства Alpine поступил так: я бы предупредил Окона, что в этот раз он прощён, но следующего раза уже не будет – ему придётся расстаться с командой.

Отстранить его на одну гонку – это какое-то детское наказание. Когда вы за что-то наказываете ребёнка, он обижается. Если применять такие методы в гоночной команде, то это порождает своего рода «культуру обвинений». Но Эстебана нужно предупредить, что если подобная история произойдёт снова, его место займёт другой гонщик».

Вполне вероятно, что в Alpine именно так и поступили.

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