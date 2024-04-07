Боттас: После второго пит-стопа нам помешал трафик

Команда Sauber не смогла заработать очки на японской трассе, хотя перед стартом Валттери Боттас надеялся, что такая возможность у него будет. Его китайский напарник сошёл с дистанции из-за проблем с трансмиссией.

Валттери Боттас (14-й): «В целом наш сегодняшний темп был на неплохом уровне, и это позитивный момент. Такой темп должен был позволить нам финишировать на более высоких позициях, а это подтверждает, что мы сделали шаг вперёд благодаря техническим новинкам, которые продолжаем готовить, и вообще всей работе команды, направленной на повышение эффективности шасси.

К сожалению, мы лишились возможности заработать очки, когда после второго пит-стопа нам помешал трафик. Мы остановились в боксах вместе с группой других машин, и мало того, что пит-стоп был не самый короткий, но когда я вернулся на трассу, то застрял позади Haas Кевина Магнуссена, за которым пришлось ехать до финиша.

Разумеется, я расстроен, потому что сегодня можно было добиться большего. И всё-таки наш темп обнадёживает, прогресс налицо. Можно надеяться, что в Шанхае нам удастся выступить лучше. Приоритеты остаются прежними: чтобы при такой плотности результатов бороться за очки, вся команда должна работать более стабильно».

Гуаньюй Чжоу (сход): «Уик-энд для меня сложился непросто. К сожалению, во все его дни нам мешали разного рода мелочи, начиная с того, что вчера на третьей тренировке я потерял время, и это сказалось на моей квалификации. А сегодня я сошёл с дистанции гонки, хотя темп позволял отыгрывать позиции.

Я хорошо стартовал и неплохо проехал первые круги, после чего мы заметили проблемы с трансмиссией, и нам пришлось сойти с дистанции. Понятно, что не на такой старт сезона я надеялся, но мы продолжим работать над теми аспектами, которые нуждаются в улучшении.

Теперь я полностью сосредоточусь на подготовке к моему первому домашнему Гран При. Вместе с командой мы проанализируем наши проблемы, займёмся их ликвидацией, чтобы бороться за более высокие позиции в Китае – как в субботнем спринте, так и в воскресной гонке».

Источник