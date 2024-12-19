Антонио Перес: Формула 1 для нас закрыта

Антонио Перес, отец Серхио Переса, прокомментировал в эфире телеканала Fox Sports Mexico решение Red Bull Racing прекратить сотрудничество с его сыном. Перес-старший фактически опроверг слова Кристиана Хорнера, что Серхио решил взять небольшой отпуск.

Антонио Перес: «Это полный уход Серхио из Формулы 1. У него нет «плана B», и нет «плана С». На сегодняшний момент страница с Формулой 1 для нас закрыта. Однако когда его уволили из Racing Point, у нас тоже не было «плана B». В тот момент Формула 1 тоже закончилась для нас.

Прямо сейчас у Серхио нет ничего впереди, и мы должны принять этот факт. Пусть получает удовольствие от общения с семьёй».

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