«У него есть потенциал». Эдди Хирн верит, что его боксер побьет украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Известный британский промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал поединок украинца Сергея Богачука (24–2, 23 КО) и британца Ишмаэля Дэвиса (13–0, 6 КО):

«Если Дэвис победит этого парня (Богачука – прим.), то станет обязательным претендентом для чемпиона WBC Себастьяна Фундоры, и сможет рассчитывать на семизначную сумму.

Дело не в том, чтобы быть смелым. Важно быть разумным, просчитывать все варианты. Мы не бросаем какого-нибудь чемпиона Англии на мировой уровень. У Ишмаэля есть потенциал, и я считаю, что он уже британского и европейского уровня.

У него есть способности и потенциал, чтобы быть бойцом мирового класса. Богачук сильный боксер, но я верю в Дэвиса. Не могу дождаться этого боя», – сказал Хирн.

Богачук и Дэвис проведут бой в андеркарде большого шоу в Эр-Рияде, где главным событием станет поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.

sport.ua