Альварес – Кроуфорд, Иноуэ, Богачук. Лучшие боксерские поединки сентября

Последний месяц лета не особо порадовал искушенных поклонников бокса – интересных поединков было откровенно немного. Август запомнился ярким перфомансом талантливого британца Мозеса Итаумы, который за две минуты уничтожил своего соотечественника Диллиана Уайта.
Сентябрь решил исправить эту ситуацию и готовит несколько действительно грандиозных поединков – зрители увидят на ринге лучших боксеров современности, которые по праву находятся в десятке рейтинга P4P.
Мексиканец Сауль Альварес попытается доказать свою силу в противостоянии с американцем Теренсом Кроуфордом, который согласился на авантюру – поднялся сразу на две весовых категории. Кажется, представитель США трезво оценил свои силы и уверен, что сможет огорчить звездного соперника, который давно зачистил свой дивизион.
Кроме того, на ринг выйдет японский «Монстр» Наоя Иноуэ и лидер рейтинга WBC, украинец Сергей Богачук. Первому нужно доказать, что Муроджон Ахмадалиев не является для него серьезным соперником; второму – уверенно побить Брэндона Адамса, которые несколько лет назад победил украинца и испортил нолик в графе поражений.
Самые интересные поединки сентября в мире бокса:
6 сентября, Шептицкий (Украина)
12 сентября, Берлин (Германия)
13 сентября, Лас-Вегас (США)
14 июня, Нагоя (Япония)