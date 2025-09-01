Альварес – Кроуфорд, Иноуэ, Богачук. Лучшие боксерские поединки сентября

Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд

Последний месяц лета не особо порадовал искушенных поклонников бокса – интересных поединков было откровенно немного. Август запомнился ярким перфомансом талантливого британца Мозеса Итаумы, который за две минуты уничтожил своего соотечественника Диллиана Уайта.

Сентябрь решил исправить эту ситуацию и готовит несколько действительно грандиозных поединков – зрители увидят на ринге лучших боксеров современности, которые по праву находятся в десятке рейтинга P4P.

Мексиканец Сауль Альварес попытается доказать свою силу в противостоянии с американцем Теренсом Кроуфордом, который согласился на авантюру – поднялся сразу на две весовых категории. Кажется, представитель США трезво оценил свои силы и уверен, что сможет огорчить звездного соперника, который давно зачистил свой дивизион.

Кроме того, на ринг выйдет японский «Монстр» Наоя Иноуэ и лидер рейтинга WBC, украинец Сергей Богачук. Первому нужно доказать, что Муроджон Ахмадалиев не является для него серьезным соперником; второму – уверенно побить Брэндона Адамса, которые несколько лет назад победил украинца и испортил нолик в графе поражений.

Самые интересные поединки сентября в мире бокса:

6 сентября, Шептицкий (Украина)

Александр Грицив (10–0, 6 KO) – Вацлав Пейсар (25–21, 20 КО). Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

12 сентября, Берлин (Германия)

Арнольд Хегай (22–2–1, 14 KO) – Либорио Солис (37–8–1, 18 KO). Рейтинговый бой в полулегком весе (до 57,2 кг)

13 сентября, Лас-Вегас (США)

Сауль Альварес (63–2–2, 39 KO) – Теренс Кроуфорд (41–0, 31 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг)

Кристиан Мбилли (29–0, 24 KO) – Лестер Мартинес (19–0, 16 KO). Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг)

Сергей Богачук (26–2, 24 KO) – Брэндон Адамс (25–4, 16 KO). Рейтинговый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг)

14 июня, Нагоя (Япония)

Наоя Иноуэ (30–0, 27 KO) – Муроджон Ахмадалиев (14–1, 11 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)

sport.ua