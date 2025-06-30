Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»

Легендарный американский хевивейтер Майк Тайсон назвал супертяжа, который умел лучше всех держать удар среди всех боксеров.
«Я когда-то бил Хосе Рибальту любыми методами, а он все принимал и продолжал возвращаться. Я себе думал: «Как так?», – сказал Майк Тайсон.
В 1986 году Рибальта поразил публику своей стойкостью в бою с Тайсоном. Хосе трижды побывал в нокдауне и был нокаутирован в десятом раунде.
Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.