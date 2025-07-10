Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Тейлор (cлева) и Аманда Серрано

11 июля в Нью-Йорке, США, состоится финал трилогии между чемпионками мира 36-летней Амандой Серрано (47–3–1, 31 КО) из Пуэрто-Рико и 39-летней Кэти Тейлор (24–1, 6 КО) из Ирландии. Предыдущие две их встречи – огонь, без всяких преувеличений! Девушки не жалели друг друга, хотя к решениям судей у фанатов и были вопросы. Решающая встреча должна расставить все точки в этом мощном противостоянии.

В обеих предыдущих встречах были вопросы к решениям судей. Серрано действительно делала многое для победы

Впервые Тейлор и Серрано встретились в 2022 году на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. На тот момент это был самый большой поединок среди женщин в боксе. Полная арена фанатов и топовый бой только дополнили друг друга.

Было действительно близко. 10 раундов девушки разменивались ударами, не переживая за физическое состояние ни свое, ни соперницы. А потом судьи приняли решение в пользу ирландки. Двое боковых увидели победу Тейлор 97–93 и 96–93, а третий – победу Серрано 96–94.

Такая разница в подсчетах, когда часть судей видела довольно уверенную победительницу с одной стороны, а еще один также довольно уверенную с другой, может удивлять. Ведь они смотрели один поединок и, если было близко, это должно быть видно на записках. Однако в первом поединке все же Кэти выглядела более точной. Она никогда не выбрасывала столько же ударов, сколько и Аманда, но более точные удары могли склонить боковых в ее пользу.

После этого боя реванша мы ждали два года. За это время Серрано побила пятерых соперниц, а одну из них еще и нокаутировала. Причем сделала это в ринге против самой габаритной соперницы из списка – Стиви Морган, которая проиграла пуэрториканке техническим нокаутом уже во 2-м раунде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Тейлор

Кэти боксировала меньше – трижды. Причем дважды против одной и той же оппонентки. В 2023 году Тейлор соревновалась только с Шантель Кэмерон. Ей она сначала проиграла решением судей – то поражение стало первым в карьере. А в дальнейшем победила через 6 месяцев – также решением судей.

То, что Тейлор можно побеждать, было понятно и раньше. Кэмерон просто подтвердила этот факт. Реванш Кэти против Серрано состоялся в 2024 году в андеркарде противостояния Майка Тайсона и Джейка Пола. И, очевидно, этот бой стал больше главного поединка вечера, который имел мало общего с интересом и динамичностью. Девушки присматривались друг к другу на старте поединка. А потом понеслось. Включились в размены, в драку. Динамики добавило и то, что Серрано быстро получила рассечение, которое плохо выглядело – так, будто ее могут снять в любой момент.

К счастью, катмен пуэрториканки разобрался с этим, остановил кровотечение, и врач не спорил против продолжения поединка.

Однако и Тейлор, которая стала на два года старше и ближе к 40-летию, хуже справлялась с темпом соперницы. Кэти было сложно отбиваться от агрессивной соперницы, и, по результатам 10-ти раундов, показалось, что счет противостояний станет 1–1.

Но нет: 95–94 трижды в пользу Тейлор. На этот раз никто из боковых не сомневался в том, что она должна была победить.

Однако сомневались фанаты. Джейк Пол, промоутер Серрано, заявил, что у нее украли победу. Да и вообще большинство сходилось на том, что на протяжении всего боя Кэти сделала меньше для победы.

Однако решение есть решение. Третий бой здесь актуален по нескольким причинам. Главная – это лучшие спортсменки соседних весовых категорий. Они победили всех вокруг, и не просто так считаются лидерами. Трилогия же может расставить точки над «і», но фактически не даст ответа, кто же сильнее. Разве что, будет нокаут. А так, даже победа Серрано не принесет ей однозначного лидерства, ведь формально дважды она проигрывала.

Кто фаворит?

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Серрано

Букмекеры считают, что Аманда Серрано все же должна победить. На пуэрториканку можно поставить с коэффициентом 1.55. На Кэти Тейлор – с коэффициентом 2.35. Логика в этом есть. Ирландке – 39 лет. Как ни крути – серьезный возраст, особенно после такого количества сложных противостояний. Она не обладает тяжелым нокаутирующим ударом. И хотя Кэти – точнее соперницы в среднем, этого может не хватить для остановки Аманды, если не хватит выносливости.

В общем, Тейлор, скорее, ухудшила свое выступление по сравнению с 2022 годом. А значит, если все это продолжится, в реванше можно ожидать еще немножко худшее выступление. А значит, даже при близком бое вероятность поражения Кэти повышается.

Однако в целом эти цифры ничего не значат. Это лишь расчет вероятности, не более. Тейлор дважды победила и, в отличие от второго боя, нормально отдыхала, а потом готовилась сугубо под Серрано.

Ирландка – хорошая спортсменка. Не выбрасывает так много, как соперница, но работает точно, хорошо встречает и вообще бывает более разной, чем Серрано.

Ну, и главное: она ведь дважды побеждала. А значит, может сделать это и в третий раз. Если судьи все эти разы увидели ее победу, то почему бы не увидеть ее еще раз? Даже в близком бою.

Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022

2.35

–

1.55

Сделать ставку Зробити ставку Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

sport.ua