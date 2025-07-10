Кличко, Сыпало, Лохманчук и Колаволе — в заявке сборной Украины U-20 на Евробаскет в Дивизионе А

Соперниками сине-желтых будут Бельгия, Германия и Италия
Определена заявка мужской сборной Украины U-20 по баскетболу на грядущий Евробаскет-2025 в Дивизионе А.
- Защитники
Рафаэль Колаволе (Легия, Польша), Илья Лещина (Днепр), Егор Сушкин (Киев-Баскет), Илья Упырь (Черкасские Мавпы), Андрей Бутко (Spanish Basketball Academy, Испания).
- Форварды
Артем Романица (Валмиера, Латвия), Лука Лохманчук (Patrick School, США), Андрей Сытарь (Эстудиантес, Испания), Виталий Кузнецов (Оменья, Италия).
- Центровые
Максим Кличко (Монако, Франция), Десмонд Йяму (Бавария, Германия), Даниил Сыпало (Днепр).
Евробаскет-2025 для мужских молодежных сборных пройдет с 12 по 20 июля в греческом Ираклионе. Украина сыграет на турнире в группе С со сборными Германии (12 июля, 18:00 по киевскому времени), Бельгии (13 июля, 20:30) и Италии (14 июля, 20:30).
Далее сине-желтые сразятся с одной из стран квартета D (Франция, Сербия, Словения, Исландия) в рамках 1/8 финала. В случае поражения, команда отправится в отборочные стыки за право сохранить прописку в Дивизионе А.