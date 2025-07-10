Кличко, Сыпало, Лохманчук и Колаволе — в заявке сборной Украины U-20 на Евробаскет в Дивизионе А

Соперниками сине-желтых будут Бельгия, Германия и Италия

Определена заявка мужской сборной Украины U-20 по баскетболу на грядущий Евробаскет-2025 в Дивизионе А.

Защитники

Рафаэль Колаволе (Легия, Польша), Илья Лещина (Днепр), Егор Сушкин (Киев-Баскет), Илья Упырь (Черкасские Мавпы), Андрей Бутко (Spanish Basketball Academy, Испания).

Форварды

Артем Романица (Валмиера, Латвия), Лука Лохманчук (Patrick School, США), Андрей Сытарь (Эстудиантес, Испания), Виталий Кузнецов (Оменья, Италия).

Центровые

Максим Кличко (Монако, Франция), Десмонд Йяму (Бавария, Германия), Даниил Сыпало (Днепр).

Евробаскет-2025 для мужских молодежных сборных пройдет с 12 по 20 июля в греческом Ираклионе. Украина сыграет на турнире в группе С со сборными Германии (12 июля, 18:00 по киевскому времени), Бельгии (13 июля, 20:30) и Италии (14 июля, 20:30).

Далее сине-желтые сразятся с одной из стран квартета D (Франция, Сербия, Словения, Исландия) в рамках 1/8 финала. В случае поражения, команда отправится в отборочные стыки за право сохранить прописку в Дивизионе А.

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