В Ferrari не заинтересованы в услугах Хорнера

Увольнение Кристиана Хорнера из Red Bull Racing неизбежно вызвало вопросы о дальнейших планах британского руководителя. В числе потенциальных новых мест работы Хорнера уже назывались Alpine и Ferrari.

Однако по информации итальянской газеты Corriere della Sera, в Маранелло не заинтересованы в услугах Хорнера. При этом известно, что ранее Скудерия предпринимала несколько попыток переманить к себе Кристиана, и когда этого не удалось сделать в последний раз, то был подписан контракт с нынешним руководителем итальянской команды Фредериком Вассёром.

Действующее соглашение с Вассёром истекает в конце сезона, но пока стороны официально не сообщали о продлении. Всё это породило слухи о возможном поиске нового руководителя команды.

По сообщениям из Маранелло, в Ferrari точно не рассматривают кандидатуру Хорнера на эту должность. Причина заключается в том, что высшее руководство Ferrari не устраивает скандальный имидж Кристиана, который он приобрёл в последние годы.

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