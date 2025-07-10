На Покровском направлении погиб хоккеист из Харькова

Фото с соцсетей. Андрей Мельничук

5 июля 2025 на войне с москалями погиб бывший хоккеист Андрей Мельничук.

Андрей Мельничук родился 26 июня 1994 года в Харькове. В родном городе парень закончил гимназию «Вересень». В юности Андрей являлся членом хоккейной команды в харьковской специализированной спортивной школе олимпийского резерва. После окончания гимназии поступил в Харьковскую государственную академию дизайна и искусств, где получил специальность «Промышленный дизайн». Получив образование, Мельничук работал по специальности.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей проживал в Тетиеве на Киевщине у бабушки и дедушки, где поступил в добровольное формирование Тетиевской территориальной общины, затем продолжил обучение в Бориспольском ДФТГ.

В августе 2023 года Андрей Мельничук добровольно вступил в ряды бригады «Спартан» Национальной гвардии Украины. К сожалению, 5 июля 2025 года боец погиб в бою за Украину на Покровском направлении Донецкой области.

У воина остались мама, брат и дедушка с бабушкой.

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Андрей Мельничук – уже восьмой хоккеист, погибший в боях за Украину. Раньше жизнь за Родину отдали Ярослав Гаркавко, Александр Колонюк, Владислав Лихошва, Макар Ерофеев, Александр Логинов, чемпион Украины-2007 Александр Хмиль, чемпион Всемирной универсиады-1999 Денис Пашинский. Также во время бомбардировки Запорожья погибли хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин.

Напомним, что недавно тяжелое ранение на фронте получил легендарный украинский хоккеист Александр Матвийчук.

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sport.ua