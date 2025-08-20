LBX – новый партнёр команды Sauber

Команда Sauber приветствует компанию LBX, входящую в группу Libertex, в качестве официального партнера по онлайн-трейдингу.

Это партнерство открывает новую главу в коммерческой деятельности команды, основанную на растущих отношениях с Libertex Group. Продолжительность контракта – до конца сезона 2025 года.

Стефано Баттистон, коммерческий директор Sauber: «Мы гордимся тем, что LBX присоединилась к семье Stake F1 Team KICK Sauber. Дальновидный подход и стремление к технологическому совершенству делают их идеальным партнером».

