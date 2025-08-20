СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный британский комментатор Адам Смит считает, что известному британскому проспекту супертяжелого веса Мозесу Итауме пока рано выходить на ринг против Александра Усика.

«Итауме сейчас только 20 лет, а Усик – просто феномен. Я не думаю, что у Итаумы есть необходимость в бою с ним. Лучшим соперником для Мозеса стал бы Хргович.

Да, когда-то Кассиус Клей вышел против Сони Листона и победил его. Так что если боксер готов, то почему бы не попробовать? Но дело в том, что Усик не просто лучший боксер в мире, Александр – один из величайших боксеров за всю историю.

Но если Турки Аль-Шейх, Фрэнк Уоррен хотят этого боя, то почему бы и нет? Это в любом случае будет большой поединок», – сказал Смит.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua