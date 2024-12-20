Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри

Чемпион мира по версии IBF в хевивейте Даниэль Дюбуа поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Я останусь нейтральным. Пусть в реванше Усик – Фьюри выиграет лучший. А я хочу драться с лучшим, мне нужен победитель этого боя», – сказал Дюбуа.
Ранее Дюбуа поддерживал Фьюри и желал ему победы.
Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.
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sport.ua