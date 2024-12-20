Продолжение допинг-скандала Мудрика, итоги Лиги Конференций и новые владельцы Эвертона. Главные новости за 19 декабря

Самые интересные новости за 19 декабря, которые вы могли пропустить

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В Лиге Конференций сыграли последний тур: победа "Челси" и вылет "Астаны" / ничья "Фиорентины" и поражение "Гента" / проход "Бетиса" и поражение белорусов

Вчера одновременно проходило сразу 18 матчей в рамках Лиги Конференций, команды завершали этап лиги этого турнира и определяли, кто же какие места в итоге займет. Выиграл этап лиги, ожидаемо, "Челси", вчера они обыграли "Шемрок Роверс" и это стало 6-й победой в 6 матчах для лондонцев.

"Фиорентина" не смогла победить в своем матче, однако все равно осталась в топ-8 и прошла в 1/8 финала напрямую. Чего не скажешь о "Бетисе", который провалил начало и это не позволило им все же оказаться в топ-8. Обо всех вчерашних матчах читайте в наших отчетах по ссылке.

"Тоттенхэм" одолел "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Английской Лиги

Центральный матч четвертьфинального этапа Кубка Лиги получился чрезвычайно результативным. Сначала показалось, что это будет просто разгромная победа от команды Постекоглу, которая была невероятно уверенной и мощной в начале. Они вели в счете 3:0, однако затем два гола сопернику подарил Форстер и интрига вернулась.

До конца команды еще обменялись голами, однако "дьяволам" так и не удалось сравнять. Вылет для Аморима и проход в полуфинал от Постекоглу.

"Эвертон" и "Рома" теперь в одной группе. У клуба Виталия Миколенко новые владельцы

Friedkin Group завершила поглощение контрольного пакета акций "Эвертона", положив конец правлению Фархада Мошири. Американская компания (TFG), принадлежащая техасскому миллиардеру и предложенному новому владельцу "ирисок" Дэну Фридкину, в сентябре согласилась на сделку по покупке 94,1% акций Мошири.

Компания получила одобрение регулирующих органов от английской Премьер-лиги, Женской профессиональной лиги, Футбольной ассоциации и Управления по финансовому регулированию и надзору на занесение "Эвертона" в свой "футбольный портфель" наряду с "Ромой", и таким образом довела количество клубов АПЛ, находящихся в полной или частичной собственности американского инвестора, до 11.

Витор Перейра стал новым тренером "Вулверхэмптона"

"Вулверхэмптон" назначил Витора Перейру новым главным тренером команды. Специалист заключил соглашение с "волками" до июля 2026 года. Перейра в начале своей тренерской карьеры работал в "Порту", где дважды выигрывал чемпионство. Затем специалист тренировал такие клубы как: "Аль-Ахли" "Фенербахче", "Олимпиакос" и "Коринтианс", "Фламенгу" и "Аль-Шабаб".

Пан или пропал. Мудрик инициировал открытие допинг-пробы Б

Дмитрий Бабелюк, спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, высказался о допинг-скандале украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика. По словам эксперта, футболист инициировал открытие пробы "Б".

"Ждем пробу Б. Мудрик инициировал ее открытие, поэтому понятно, что ситуация сейчас "пан или пропал": либо 4 года дисквалификации, либо ничего. Но это ничего кажется очень призрачным, ведь, скорее всего, будет применено жесткое наказание", — заявил врач.

Трубин вместе с "Бенфикой" победил "Насьональ"

"Бенфика" доиграла перенесенный с октября матч Примейры против „Насьонала“. Клуб Анатолия Трубина победил в матче со счетом 0:2. Дублем оформился Ди Мария. Для украинского вратаря это седьмой матч Примейры, в котором он не пропустил. Анатолий Трубин в матче совершил один сейв и получил следующие оценки: 6,8 баллов по версии WhoScored и 6,9 баллов по версии SofaScore.

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