В ЕС начали расследование деятельности Liberty Media

Еврокомиссия проверит сделку Liberty Media по приобретению Moto GP на соответствие законам о конкуренции. Разговоры об этом начались ещё осенью, а сейчас официально объявлено о предстоящем расследовании.

В EC обеспокоены тем, что в результате Liberty Media получит слишком большое влияние на рынок телевизионных спортивных трансляций, диктуя цены сразу на два чемпионата мира – Формулу 1 и Moto GP.

«С приобретением компании Dorna Sports [владельца Moto GP], Liberty Media станет обладателем коммерческих прав на два самых популярных вида гонок в Европе: Формулу 1 и Moto GP.

Необходимо более тщательно оценить, может ли это приобретение негативно повлиять на европейских вещателей, например, в плане увеличения лицензионных платежей, и в конечном итоге на европейских потребителей и поклонников автоспорта через повышение цен. В то же время, мы будем открыто рассматривать любые обоснованные заявления сторон о возможных преимуществах этого приобретения для болельщиков, индустрии и потребителей», – заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Тереза Рибера.

В своё время, в 2006-м, Еврокомиссия запретила фонду CVC Capital, тогда контролировавшему Формулу 1, приобретать акции MotoGP, и руководство фонда не пыталось оспорить это решение.

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