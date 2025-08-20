“Хотите так делать – пожалуйста, но тогда не раздавайте медали”. Олимпийская чемпионка – о новом формате микста на US Open

Шестикратная чемпионка турниров Grand Slam в паре и Олимпийская чемпионка Парижа-2024 итальянская теннисистка Сара Эррани высказалась относительно нового формата микста на US Open



Напомним, что организаторы соревнований в этом сезоне проводят турнир в смешанном парном разряде в формате коротких сетов до 4 геймов. К участию допустили в основном топ-игроков одиночного разряда и лишь несколько парных специалистов.

“Это всё равно что на Олимпийских играх запретить выступать настоящим прыгунам в высоту и вместо них заставить прыгать баскетболистов, потому что это якобы “интереснее”. Хотите так делать – пожалуйста, но тогда не раздавайте медали. Невозможно проводить турнир парного разряда на уровне Grand Slam, не допуская к нему парных игроков. Это исключает их из собственного спорта. Это несправедливо”, – сказала Сара Эррани.

Вчера, Сара Эррани и ее напарник Андреа Вавассори вышли в полуфинал турнира в миксте, обыграв пары Елена Рыбакина/Тэйлор Фритц и Каролина Мухова/Андрей Рублев.



btu.org.ua