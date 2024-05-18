Ига Швёнтек — о победе над Соболенко в финале турнира в Риме: «Вся работа, которую мы проделали, окупилась в важные моменты»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свою победу над Ариной Соболенко в финале соревнований WTA 1000 в Риме

— Хочу сказать, что сегодня я играла хорошо и уверенно. Я использовала свои шансы. Конечно, этот матч выглядел немного иначе, чем в Мадриде. Я чувствовала, что оказываю большое давление и продолжала делать это на протяжении всего поединка. Очень горжусь собой и очень счастлива.

— Сегодня вы отыграли все семь брейк-поинтов, которые у нее были, а за последние три матча вы отыграли 18 из 19. Почему вас так сложно обыграть в такие моменты?

— Что ж, в целом я стараюсь относиться к этим очкам как к любым другим. Я не чувствую, что испытываю сильное давление. Может быть, еще и потому, что я знаю, что я отлично играю на приеме, и даже если мне сделают брейк, я смогу с этим справиться. Думаю, также на этом турнире моя подача мне очень помогла. Вся эта работа, которую мы проделали, окупилась в эти важные моменты. Так что да, я очень рада этому, потому что это то, ради чего мы работали.

— Знаете ли вы, сколько игроков в истории выиграли Рим, Мадрид и Париж в один и тот же год?

— Рафа?

— В женском туре

— Серена?

— Только один раз, Серена. Сейчас Вы фаворит на Ролан Гаррос?

— Ну, я №1, так что я везде фаворит, если смотреть на рейтинги. Но рейтинги не выходят на корт, так что…Я буду делать все шаг за шагом, а там посмотрим.

— Вы выиграли титул в Мадриде и теперь в Риме. У вас было не так много дней между этими турнирами. Теперь у вас есть неделя перед Ролан Гаррос. Какие у вас планы? Будете немного отдыхать или поедете в Париж?

— Я собираюсь сделать все, что вы сказали. Конечно, восстановление очень важно и необходимо перед турниром Grand Slam. Да, завтра в Париж я не поеду, потому что у меня здесь есть друзья, поэтому я хочу остаться здесь подольше. Потом мы поедем в Париж и там у меня тоже есть несколько встреч. Не то чтобы у меня был полный отпуск, но думаю, мы начнем тренироваться в середине следующей недели.

— После такого конкурентного финала в Мадриде вы составили другой план игры на сегодня или внесли какие-то серьезные изменения?

— Ну, в целом я играла немного по-другому из-за отличия в скорости покрытия. В принципе, в любом случае нужно было что-то менять в плане на игру. Но, безусловно, мы извлекли уроки из того матча. Думаю, и Арина тоже. Мы обе были так близки к победе. В любом случае, это был хороший матч для нас обеих, так что думаю, было разумно проанализировать и посмотреть, что получилось, а что нет.

Но, честно говоря, в Мадриде мне казалось, что я не в силах сделать все, а здесь я вроде как смогла. Я почувствовала, что могу использовать это покрытие и эти ощущения, чтобы играть еще лучше.

— Вы выиграли три Ролан Гаррос и три финала здесь, проиграв всего девять геймов в трех финалах. Как вы объясните, что, будучи настолько доминирующим игроком на грунте, вы не настолько сильно доминируете и на других покрытиях? Все говорят, что сейчас покрытия гораздо более похожи, чем 20 лет назад.

— Вы считаете, что покрытия одинаковые?

— На других покрытиях вы выигрываете, но не так часто, как на грунте.

— Вы играли на каждом из этих покрытий, о которых вы говорите?

— Я думаю, что с такой игрой вы должны побеждать везде.

— Спасибо.

— Но чем вы объясняете, что на других покрытиях вы выигрываете не так часто, как на грунте?

— Потому что они разные. Потому что покрытия разные.

— Насколько уверенно вы чувствуете себя на «Ролан Гаррос»? Учитывая вероятность провести еще один финал на другом турнире на грунтовом корте против Соболенко.

— Ну, конечно, я уверена в себе. Я чувствую, что играю в отличный теннис. Но это не меняет того факта, что я хочу оставаться скромной и сосредоточенной на том, чтобы добиваться всего шаг за шагом. «Мэйджоры» — это совсем другое. На корте и за его пределами давление разное. Это тяжелые семь матчей, в которых нужно побеждать, поэтому я ничего не принимаю как должное. Я просто буду упорно работать, как в Мадриде и Риме, а там посмотрим. Конечно, мне нравится снова приезжать в Париж и находиться там. Это отличное место для меня. Мне очень нравится проводить там время.

— После победы у вас был видеозвонок с кем-то на корте. Можете рассказать, с кем именно?

— С папой и сестрой. Во время турнира я нахожусь в напряжении, поэтому иногда даже не разговариваю ни с кем подолгу. Я хотела им позвонить, потому что без папы меня бы здесь не было. Именно благодаря ему я играю в теннис. Мне показалось, что это хорошая идея (улыбается).

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