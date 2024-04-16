Монте-Карло. Джокович победил де Минора и установил рекорд Тура, Синнер стал соперником Циципаса в полуфинале

На турнире ATP Masters 1000 в Монако определились все участники 1/2 финала

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 11) 7:5, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Уго Умбер (Франция, 14) 6:3, 4:6, 6:1

Янник Синнер (Италия, 2) — Хольгер Руне (Дания, 7) 6:4, 6:7(6), 6:3

Новак Джокович взял реванш у Алекса де Минора за поражение на United Cup в начале года и вышел вперед в этом противостоянии — 2:1. Сербский теннисист прошел в полуфинал турнира в Монте-Карло впервые с 2015 года. Всего в карьере Джоковича это будет 77-й полуфинал на «Мастерсах», что стало новым рекордом Тура (он обошел по этому показателю Рафаэля Надаля).

Каспер Рууд одержал вторую победу в пятом поединке против Уго Умбера (обе на грунте) и второй раз в карьере сыграет в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Всего норвежец проведет 10-й полуфинал на турнирах АТР 1000 (шестой на грунте) и будет бороться за свой третий выход в финал (первый на грунте). Следующим соперником Рууда станет первая ракетка мира Новак Джокович, которому он проиграл все пять очных поединков.

Янник Синнер взял реванш у Хольгера Руне за прошлогоднее поражение в полуфинале этого турнира и второй год подряд будет бороться за место в финале. Итальянец — единственный теннисист, кому в этом году удалось выйти в полуфинал на всех турнирах АТР 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло). В своем девятом полуфинале на «Мастерсе» Янник Синнер встретится со Стефаносом Циципасом, которому уступает в личном противостоянии — 3:5 (1:3 на грунте), но выиграл два их последних поединка в прошлом году (Роттердам, ATP Finals).

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