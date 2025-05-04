Теннисный дайджест от BTU: первый финал на грунте для Осаки, Дрэйпер повторил достижение Надаля, в Риме объявили размер призовых

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Норвежец Каспер Рууд и британец Джек Дрейпер, которые встретятся в финале Мастерса в Мадриде, сыграют первый очный поединок. Последний раз, когда бы финалисты Мастерса впервые встречались на корте, это произошло на турнире в Майами в 2021 году. Тогда в решающем поединке сыграли итальянец Янник Синнер и поляк Хуберт Хуркач.

🗞 Джек Дрейпер благодаря выходу в финал в Мадриде гарантировал себе 5-е место в рейтинге АТР. Британец станет лишь вторым левшой после Рафаеля Надаля, который смог подняться в топ-5 в 21 веке.

🗞 Наоми Осака впервые в карьере сыграет в финале грунтового турнира. Экс-первая ракетка мира будет бороться за титул на соревнованиях серии WTA 125 в Сен-Мало и сыграет против Кайи Юван из Словении. В активе 27-летней японки 12 финалов на уровне WTA, а также финал на турнире WTA 125 в 2015 году в Хуа-Хине. В начале сезона Осака стала финалисткой в Окленде

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🗞 Хольгер Руне и Янник Синнер провели тренировку в Монте-Карло. Неделю назад датчанин снялся по ходу матча второго круга в Мадриде из-за повреждения колена во время разминки, но в субботу уже смог составить компанию на корте первой ракетке мира, которая готовится к возвращению в Тур.

🗞 Организаторы турнира АТР/WTA 1000 в Риме не смогли сдержать обещание о равных призовых для мужчин и женщин в 2025 году. Об этом плане было сообщено еще несколько лет назад, однако объявленные суммы призовых до сих пор указывают на разницу. Так чемпион мужского турнира в одиночном разряде заработает чуть больше €985 тысяч, а женского – почти €877,4 тысячи. Финалист в АТР получит почти €524 тысячи, а в WTA – почти €457. Разница в призовых за первый круг составляет чуть более 7 тысяч (€20,8 тысяч у мужчин, €13,1 – у женщин).



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