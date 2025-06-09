Ролан Гаррос. Алькарас совершил камбэк в пятичасовом финале против Синнера и защитил титул

Карлос Алькарас второй год подряд стал чемпионом на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Янник Синнер (Италия, 1) 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(6), 7:6(2)

Испанский теннисист выиграл пятый матч подряд против Синнера и в целом одержал восьмую победу в 12 противостояниях. В четвертом сете сегодняшнего матча Алькарас в девятом гейме отыграл три матчбола. Карлос впервые в карьере победил в пятисетовом матче, проиграв первые два сета.

Сегодняшний финал стал самым продолжительным в истории Ролан Гаррос – 5 часов 29 минут. Предыдущий рекорд держался более 30 лет – в 1982 году Матс Виландер победил Гильермо Виласа за 4 часа 42 минуты со счетом 1:6, 7:6(6), 6:0, 6:4.

Алькарас записал в свой актив 20-й титул в карьере и выиграл пятый из пяти финалов на турнирах Grand Slam, в том числе второй подряд на Ролан Гаррос. Напомним, что испанец в 2022 году становился чемпионом на US Open и в двух предыдущих сезонах – на Уимблдоне.

Путь к титулу: [2] Карлос Алькарас (Испания, №2 ATP)

R128: [Q] Джулио Дзеппьери (Италия, №310 ATP) 6:3, 6:4, 6:2

R64: Фабиан Марожан (Венгрия, №56 ATP) 6:1, 4:6, 6:1, 6:2

R32: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, №69 ATP) 6:1, 6:3, 4:6, 6:4

R16: [13] Бен Шелтон (США, №13 ATP) 7:6(8), 6:3, 4:6, 6:4

QF: [12] Томми Пол (США, №12 ATP) 6:0, 6:1, 6:4

SF: [8] Лоренцо Музетти (Италия, №7 ATP) 4:6, 7:6(3), 6:0, 2:0 (отказ)

FR: [1] Янник Синнер (Италия, №1 ATP) 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(6), 7:6(2)

Карлос Алькарас продлил свою беспроигрышную серию до 13 матчей. Перед выступлением в Париже он выиграл титул на “Мастерсе” в Риме. Также испанец остановил 20-матчевую победную серию Синнера на турнирах Grand Slam. Итальянец в прошлом сезоне выиграл титул на US Open, а в этом году стал чемпионом на Australian Open.

В этом сезоне Карлос, помимо титула в Риме, выиграл “Мастерс” в Монте-Карло и тем самым повторил достижение Томаса Мустера (1995) и Рафаэля Надаля (2005-2008, 2010, 2012-2013, 2017-2018), которые были единственными игроками, победившими на более чем одном турнире ATP 1000 перед тем, как выиграть трофей на Ролан Гаррос.

Карлос Алькарас стал третьим игроком в 21-м веке, который защитил титул на Ролан Гаррос, после Густаво Куэртена и Рафаэля Надаля. В целом в Открытой Эре до испанца только семи игрокам удавалось защитить свой титул в столице Франции. 22-летний Алькарас – третий самый юный чемпион пяти “мэйджоров” после Бьорна Борга и Рафаэля Надаля.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua