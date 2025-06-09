Мэнни Пакьяо объяснил, почему Флойд Мейвезер – не легендарный боксер

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо раскритиковал Флойда Мейвезера.

«Мейвезер никогда не дрался. Он бегал все 12 раундов. Вот так и побеждал. Мне, если честно, даже жаль, что фанаты смотрели на его скучные бои. Ведь это не то, чего они ждут от нас, от бойцов. Я представляю себя на месте зрителя бокса и честно признаюсь, что хочу видеть на ринге драку и экшн, а не показ мод. Болельщики хотят, чтобы на ринге было шоу», – сказал Пакьяо.

Ранее легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию.

sport.ua