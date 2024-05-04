Мегафайта не будет. Экс-соперник Гвоздика сорвал бой за абсолют

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который был запланирован на 1 июня, отложен.

Причиной этому стала травма у Бетербиева, который, напомним, в свое время лишил украинца Александра Гвоздика чемпионского пояса в WBC. Артур повредил мениск и будет прооперирован. Вернуться в ринг он не сможет минимум до сентября.

Исходя из срыва поединка в Бетербиевым, Бивол может получить нового соперника на 1 июня. Организаторы вечера бокса, который должен был состояться в Эр-Рияде, уже ищут замену, ведь поединок с участием Дмитрия Бивола должен остаться главным в карде.

Ранее Александр Гвоздик высказался о бое Бетербиев – Бивол.

sport.ua