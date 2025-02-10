Промоутер Усика: «Этого парня ждет невероятное будущее»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высоко оценил конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.

«Когда Баколе проводил спарринг с Усиком, то он меня очень удивил. Я тогда очень высоко оценил его навыки, я не знал, кто он такой. Мне рассказали, что его зовут Маритн Баколе, я себе сразу подумал: «Этого парня ждет невероятное будущее», – сказал Красюк.

Последний бой Баколе провел в августе 2024 года, неожиданно нокаутировав перспективного супертяжеловеса Джареда Андерсона.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua