Видео: Новый тизер к будущему фильму F1

Компании Apple Original Films и Warner Bros. поделились новым рекламным роликом, смонтированным из кадров будущего фильма F1, премьера которого запланирована на июнь.

У вымышленной команды Apex Grand Prix, за которую в фильме выступает герой Брэда Питта, есть свои страницы в социальных сетях, и там этот ролик сопровождается вот таким коротким комментарием: «Это лишь старт. Только в кинотеатрах летом 2025 года».

Судя по ролику, в этом фильме будет всё – и впечатляющие гоночные сцены, в основе которых съёмки на реальных трассах, дополненные мощной компьютерной графикой, и звёздный актёрский ансамбль, и драматические человеческие отношения. Закадровая музыка такого мастера, как Ханс Циммер, тоже обещает быть на высочайшем уровне.

Льюис Хэмилтон, принимавший самое активное участие в создании картины и как один из продюсеров, и в качестве главного консультанта, обещал, что это будет лучший фильм о Формуле 1.

Разумеется, получится ли воплотить столь честолюбивые намерения, покажет статистика мирового проката, который стартует 25 июня.

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