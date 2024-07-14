Эннис разбил Аванесяна. Следующий оппонент – Чухаджян?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джарон Эннис

В ночь на 14 июля в Филадельфии, США, свою первую защиту титула полноценного чемпиона IBF в полусреднем весе (до 66,68 кг) провел американец Джарон Эннис (32-0, 29 КО). Его оппонентом стал армянин Давид Аванесян (30-5-1, 18 КО), который на этот раз проиграл быстрее, чем когда-то Теренсу Кроуфорду. Но не столь ярко, как тогда.

Эннис должен был побеждать ярко. Иначе его победу не восприняли бы

Джарон Эннис – один из самых ярких американских чемпионов и человек, к которому относятся, как к настоящему топу, уже сейчас. А через несколько лет, вероятно, и как к лучшему боксеру в мире.

При этом в 27 лет он до сих пор особо никого не побил. Были хорошие победы, конечно. Тот же побитый Сергей Липинец. Или Томас Дюлорме – хороший боксер, пострадавший от рук американца довольно быстро. Тот же досрочно побитый Ройман Вилья. И даже Карен Чухаджян. При всем его неудобстве украинец не смог сделать с американцем ничего.

Однако отстраняться от того, что уровень Джарона очевиден, нельзя. Это действительно боксер экстра-класса. Но это также нуждается в проверке боксерами более высокого уровня. И Давид Аванесян – не среди таковых.

Бой против армянина сложился только потому, что предыдущий соперник слетел с боя по состоянию здоровья. А еще потому, что Аванесяна когда-то в оппоненты выбрал Теренс Кроуфорд. А Эннис очень сильно хочет встретиться с Теренсом и таким образом передает ему поздравления.

Конечно, можно было бы выбрать в оппонента Каваляускаса. Или Хосе Бенавидеса. Или договориться о мегафайте против Эррола Спенса. Но здесь слишком много «но».

К примеру, это первый бой Энниса в Matchroom. Не хотел Эдди Хирн слишком рисковать и вкладываться сразу. Вот Субриэль Матиас встретился с Лиамом Паро, только подписав контракт с Хирном – проиграл. И тоже на глазах родных фанатов. Поэтому здесь нужно осторожнее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Аванесян

Да и вообще, Аванесян – удобный боксер для Энниса. Идет вперед, но не слишком. Бьет сильно, но не очень. Достаточно известен, но недостаточно опасен. Все складывается как никогда здорово, чтобы приехать домой и победить так, как надо.

В целом, все так и сложилось. Только вот от рук Кроуфорда Аванесяна отключило полностью. А от попаданий Энниса только повело несколько раз.

Следует отметить, что Давид вышел в ринг максимально готовым. Физически и ментально до определенного момента он был готов к драке и тому, чтобы давить на соперника до конца. Правда, уровень оказался слишком противоположным.

Эннис попадал много. Чисто визуально до цели доходило более половины ударов. Его джеб время от времени качал Аванесяна. А работа силовыми на ближней дистанции постоянно смущала претендента.

К третьему раунду Эннис уже полностью подстроился. Нашел удобную дистанцию, начал просто плыть на атаках соперника, на которые регулярно отвечал контратаками – жесткими и точными.

Джарон проработал корпус оппонента, заставив еще больше защищать его. А сам в ответ бил силовыми в голову. Очень умелое и умное выступление.

В какой-то момент показалось, что Аванесян продержится дольше, чем против Кроуфорда. Он держал удары, шел вперед, пытался биться с соперником. Выглядел довольно крепко.

Но потом, в пятом раунде, Эннис насыпал еще точнее силовыми и поймал соперника на контратаке. Это произошло, потому что Аванесян уже слишком активно пошел вперед. Пытался зажать соперника на канатах, даже немного попадал.

Проблема таких вылазок состоит в том, что чем больше ты атакуешь – тем больше открываешься под контратаку. Так случилось и здесь. Джарон попал так, что оппонент все же упал.

Аванесян поднялся, закончил раунд, но дальше продолжать не захотел. Слишком побитым он выглядел на тот момент. Оно и верно. Прилетало много, крепко. Если не в шестом раунде, то через несколько раундов точно пришлось бы проигрывать досрочно, но с худшими последствиями для здоровья.

Что теперь?

Джарон говорит о Кроуфорде, словно он где-то рядом. Теренс ушел в первый средний вес, где сразится против Мадримова. В случае победы американец точно останется там и попытается стать абсолютным чемпионом мира в третий раз. Или даже встретится с Саулем Альваресом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джарон Эннис

Их бой возможен, если Кроуфорд все же проиграет Мадримову и все же решит вернуться в полусреднюю весовую категорию. И то, и другое теоретически возможно, но не более, чем теоретически.

Турки Аль аш-Шейх уже заявил, что желает видеть поединок Энниса и Кроуфорда в рамках первого среднего веса. Но вместе с этим маловероятно, что Джарон поднимется в следующую категорию уже в этом году. Эдди Хирн говорит, что их цель – объединить пояса, а потом уже идти выше.

Значит, сначала объединительные поединки и защиты, а потом Кроуфорд? Непонятно, как это укладывается во временные рамки, ведь Теренс – возрастной боксер, которому осталось не так уж много времени для больших противостояний. И где в плане Кроуфорда найдется место для Энниса, не очень понятно.

Зато понятно, что Карен Чухаджян – официальный претендент на Энниса. Первый бой не сложился для Карена, но они все это время с Вячеславом Сенченко готовятся к реваншу. Главное, чтобы американец и его команда хотели такого боя.

Ибо есть альтернативы более яркие. К примеру, объединение с Эймантасом Станионисом. Или Марио Барриос, который договаривается о бое против Пакьяо. Или бой против самого Мэнни, если тот побьет Барриоса.

Все это интересные и денежные варианты. Чухаджяна в этом случае защищает только принципиальность IBF.

sport.ua