Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры

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Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что уже провел предварительные переговоры с командой Александра Усика по поводу поединка против Даниэля Дюбуа за все титулы супертяжелого веса.

Усик уже побеждал Дюбуа, однако после боя возник скандал, когда сторона британца начала настойчиво утверждать, что боксер отправил украинца в нокаут, хотя Даниэль явно нанес удар ниже пояса.

Теперь стороны хотят окончательно все решить в поединке за абсолютное чемпионство.

«Общался с Красюком и Климасом (промоутер и менеджер Усика – прим) – они хотят этот бой. И мы хотим, потому что на кону четыре титула и тот ажиотаж, который был после первого поединка Усика и Дюбуа».

«Даниэль никогда не уходил от боя и хочет новой встречи с Усиком», – сказал Уоррен.

При этом промоутер отметил, что Усик не планирует драться до конца лета.

ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа остался без обязательного претендента

sport.ua