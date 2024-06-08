«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик признался, как он отреагировал на перенос боя с Тайсоном Фьюри. Изначально дата боя была утверждена на 17 февраля, однако Тайсон получил повреждение и мегафайт состоялся 18 мая.

«Я тогда не волновался, но подумал, что вообще происходит? Я хотел объединить пояса, такого большого боя не было 24-25 лет. Я думал тогда лишь о подготовке и о своем лагере», – сказал Усик.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua