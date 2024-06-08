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Футбол

В матче против Украины травмировалось восемь поляков. Милик пропустит Евро-2024

Немало повреждений было у «кадры»

В матче против Украины травмировалось восемь поляков. Милик пропустит Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

    • На второй минуте вчерашнего товарищеского матча между Польшей и Украиной получил травму нападающий "кадры" Аркадиуш Милик. Он пошел в отбор против Руслана Малиновского и практически сразу же рухнул на газон.

    Польская футбольная федерация сообщила, что это повреждение колена помешает сыграть Милику на континентальном первенстве. Он не вошел в заявку команды и отправится в свой клуб для прохождения артроскопии коленного сустава.

    Два футболиста, которые также травмировались в матче – Себастьян Валукевич (травма мышцы) и Тарас Романчука (травма голеностопного сустава) – уже прошли обследование в варшавской клинике. Они вернутся к игре через несколько дней.

    Кроме них также травмировались Никола Залевский, Михал Скораш, Бартош Саламон, Якуб Кивиор (повреждение мышцы) и тяжелая контузия лодыжки (Кацпер Урбанский).

    "Медицинский штаб сборной Польши приложит все усилия, чтобы все игроки как можно быстрее были в распоряжении тренера Михала Пробержа", — говорится в отчете федерации.

    Следующий матч сборная Польши проведет 10 июня против Турции в Варшаве. 16 июня "кадра" стартует на Евро поединком против Нидерландов в Гамбурге.

    www.ua-football.com

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