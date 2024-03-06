Полесье разорвало соглашение с Ариэльсоном

Житомирское Полесье досрочно прекращает аренду нападающего Ариэлсона Сампайо, контракт которого принадлежит Крузейро.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19-летний нападающий присоединился к «волкам» летом 2023 года и сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, недавно появилась информация, что львовские Карпаты согласовали полугодовую аренду Ариэльсона с опцией выкупа. Бразилец должен появиться расположении львовян на закарпатском сборе и пройти медосмотр.

Пока «львы» лидируют в чемпионской группе Первой лиги.

Раньше Карпаты арендовали двух игроков Шахтера.

champion.com.ua