Марта Костюк о российских игроках в Туре: «Там эго очень раздуто, мы же такие лучшие, самая большая страна в мире, мы же крутые русские»

Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью утреннему шоу «Сниданок з 1+1» рассказала о том, как игроки из россии и беларуси относятся к своему «нейтральному» статусу в Туре

«Я считаю, что уже все привыкли, к какому-то их нейтральному статусу. Мы видели, что болельщики бывают разными. В Париже, если вспоминать матч против Арины Соболенко, они более эмоциональны. Они любят какую-то драму, любят посвистеть, часто реагируют на те очки, на которые, собственно, не принято реагировать. На двойные, например. Поэтому реакция французской публики была более-менее ожидаемой, потому что они же как бы не при деле здесь, что это не в их стране конфликт. А вот в Великобритании реакция была другая, когда наоборот в матче Элины Свитолиной освистали именно ее соперницу, Викторию Азаренко из Беларуси, потому что британцы нас очень поддерживают. Я не знаю, есть ли это сейчас, но на турнирах уже показывали на табло, на экране, сообщения, вроде «из-за конфликта рукопожатие в конце матча не состоится». Поэтому они уже стали предупреждать зрителей, чтобы не было каких-то лишних реакций.

– Ольга Харлан вспоминала, что россияне пытались действовать психологически, ворваться в ее личное пространство, чтобы найти общий язык или еще что-то. Ты на себе ощущаешь вот это давление со стороны россиян и белорусов, даже психологического характера?

— Я думаю, что и эти игроки, из стран-агрессоров, тоже привыкли, однако я не могу знать точно, ведь эту тему сейчас особо остро никто не поднимает. Я не могу оценивать, какая ситуация. В начале войны и в первый год войны было невероятно сложно находиться вокруг них. Когда видел, что будешь играть против них, то было очень некомфортно.

Если сравнивать с фехтованием, то у нас не такой контактный вид спорта, можно как-то держать дистанцию. Сейчас я этого не вижу вообще, потому что я понимаю, что мне просто надо выйти и делать свою работу, и мне неважно, кто на той половине корта. А они? Они все равно не успокоились, там же эго очень раздуто, мы же такие лучшие, самая большая страна в мире, мы же крутые русские. Выражение лица осталось то же, что вроде бы все им все должны, а сами они «не при делах». Я думаю, что все привыкли, но дискомфорт все равно чувствуется», — сказала украинская теннисистка.

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