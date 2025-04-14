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Теннис

Ангелина Калинина – о победе в первом круге турнира в Руане: “Сегодня был отличный матч для меня”

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу над японкой Нао Хибино в матче первого круга турнира WTA 250 в Руане

“Сегодня был отличный матч для меня, второй матч на грунте в этом году. Я счастлива, что прошла дальше. Спасибо всем за поддержку.

Какая у меня цель на этот турнир? Просто играть день за днем, никакой спешки. Я никогда не смотрю наперед, с кем буду играть по сетке. Да, для меня каждый шаг, каждый матч важен”, – сказала Ангелина Калинина во флеш-интервью на корте.

Во втором круге Ангелина сыграет против победительницы матча между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и Жиль Тайхманн из Швейцарии.
 

btu.org.ua

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