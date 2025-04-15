Фрэнк УОРРЕН: «Этот боксер просто придурок»

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпион мира в среднем весе по версии IBO британца Криса Юбенка.
«Я хочу победы Конора Бенна в следующем бою. Почему? Просто Крис Юбэнк – придурок», – сказал Уоррен.
Поединок между Крисом Юбенком и Конором Бенном состоится 26 апреля в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.
Ранее состоялась пресс-конференция, которая завершилась скандалом. Во время дуэли взглядов экс-чемпион мира Юбенк ударил соперника по лицу, держа в кулаке куриные яйца. Разъяренный Бенн пытался ударить в ответ, завязалась драка, но боксеров вовремя остановили.