Фрэнк УОРРЕН: «Этот боксер просто придурок»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпион мира в среднем весе по версии IBO британца Криса Юбенка.

«Я хочу победы Конора Бенна в следующем бою. Почему? Просто Крис Юбэнк – придурок», – сказал Уоррен.

Поединок между Крисом Юбенком и Конором Бенном состоится 26 апреля в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

Ранее состоялась пресс-конференция, которая завершилась скандалом. Во время дуэли взглядов экс-чемпион мира Юбенк ударил соперника по лицу, держа в кулаке куриные яйца. Разъяренный Бенн пытался ударить в ответ, завязалась драка, но боксеров вовремя остановили.

sport.ua