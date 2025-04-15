Ига Швёнтек: “Люди, они такие, что будут говорить все, что захотят – иногда нужно игнорировать это”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек ответила на вопросы журналистов перед стартом на турнире WTA 500 в Штутгарте, где она дважды становилась чемпионкой



– Ига, добро пожаловать снова на Porsche Tennis Grand Prix, турнир, с которым у вас связано много замечательных воспоминаний. Насколько особенно возвращаться сюда каждый год?

– Спасибо. Да, очевидно, я люблю это место. Приезжая на такой турнир, как этот, я чувствую несколько иную атмосферу, чем в США. Это недалеко от моего дома, так что… Я также рада видеть польских болельщиков каждый год. Это, безусловно, очень волнительно.

– Расскажите о том, как вы чувствуете себя физически, как проходили ваши тренировки последние несколько дней.

– Да, я приехала сюда немного раньше, чтобы отдохнуть пару дней, а потом тренировалась каждый день достаточно долго. Я рада, что смогла провести несколько часов на этом покрытии, потому что оно всегда достаточно сложное. Очевидно, что с моим расписанием в этом году у меня было немного больше времени, чтобы, возможно, подкорректировать какие-то технические моменты для адаптации, поэтому я сосредоточилась на этом и чувствую себя прекрасно.

– Расскажите, что вы чувствуете, когда впервые надеваете кроссовки для грунтового корта. Это похоже на то, как надеть любимое пальто или платье, или что-то другое?

– Это все еще вызов, потому что это не похоже на то, что я прихожу играть и все вдруг становится идеальным. Большую часть года мы играем на хардовом покрытии, поэтому, при переходе на грунтовый корт, мне всё ещё нужно время, чтобы адаптироваться. Но я точно чувствую, что я в правильном месте. Если я хорошо поработаю и сосредоточусь, то быстро смогу начать играть в свой теннис. Но очевидно, что каждый год отличается, потому что в большинстве сезонов у меня не было много времени на переход. В этом году я смогла сделать это немного спокойнее, и я счастлива, что у меня был шанс это сделать. Я счастлива быть здесь.

– Перед турниром в Майами вы немного рассказали в Instagram о некоторых трудностях, которые происходили за кулисами. Поскольку вы всегда были человеком, который никогда не стеснялся говорить о ментальной части игры, мне интересно, не привело ли это к тому, что вы по-другому подготовились к грунтовому сезону, отдавая больший приоритет ментальной части. Было ли это так же, как и в предыдущих сезонах?

– Нет, я думаю, что подготовка, очевидно, работала и в предыдущие годы, поэтому она была похожей. Единственное отличие заключается в том, что в этом году у меня было больше времени поиграть грунте. Наверное, моя цель – сосредоточиться на себе. Да, последние месяцы было нелегко, потому что после таких великолепных сезонов я была в центре внимания, и каждый мой шаг оценивался, ожидания были высокими. Но да, моя цель – сосредоточиться на себе и сосредоточиться на процессе, на том, что я хочу изменить на корте. Безусловно, у нас с Вимом [тренером] есть много идей, как я могу улучшить свою технику. На тренировочном корте это выглядит достаточно хорошо, так что я хочу воспроизвести это и в матчах. Я стараюсь быть занятой этими вещами. Я уверена, что если я буду упорно работать, то результаты непременно придут. А люди, не знаю, они такие, что также будут говорить все, что захотят. Иногда нужно игнорировать это. Так что да, посмотрим.



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