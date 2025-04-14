«Кровь на руках». Легендарный Гашек обратился к НХЛ после трагедии в Сумах

X. Доминик Гашек

Легендарный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек обратился к НХЛ после трагедии в Сумах, где погибло много мирных жителей:

«Ну и что НХЛ? Сколько еще украинских мирных жителей должно быть убито, чтобы вы изменили свое отношение?

Когда вы наконец позволите и поможете российским хоккеистам официально осудить российскую империалистическую войну против Украины со всеми российскими преступлениями, включая геноцид украинских детей?

Каково это для НХЛ иметь кровь на своих руках и ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней?» – разгневан Гашек.

Утром 13 апреля в результате российского ракетного удара по центру города Сумы погибло много мирных жителей. Атака была совершена двумя баллистическими ракетами.

sport.ua