Барселона сообщила о травме ключевого нападающего клуба. На сколько выбыл футболист?

"Барселона" сообщила о травме ключевого нападающего клуба.

Испанский клуб сообщил, что Роберт Левандовский после матча с "Сельтой" прошёл медобследование. Обнаружена травма полусухожильной мышцы левого бедра.

Клуб не назвал сроки восстановления, но сообщил, что возвращение будет определяться его прогрессом в реабилитации.

В основном, при лёгкой и средней степени травмы, футболисты выбывают на 2-3 недели.

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Польский нападающий отыграл 78 минут в матче против "Сельты" и был заменён Гави.

В этом сезоне Роберт Левандовский сыграл в 48-ми матчах "Барселоны" во всех турнирах, в которых забил 40 голов и сделал 3 голевые передачи.

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