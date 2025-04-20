NAHL. Первый ассист Коневича в плей-офф

Никита Коневич

Бывший игрок юношеского состава «Сокола», а ныне ведущий защитник «Корпус Кристи Айсрейс» Никита Коневич помог своему клубу одержать вторую победу в полуфинальном раунде плей-офф Южного дивизиона North American Hockey League (Северная американская лига). В гостевой игре №2 против «Шривпорт Мадбагз» украинский защитник сделал голевую передачу во время первого взятия ворот соперника, а в конечном счете «Корпус Кристи» праздновал викторию – 3:1. Команда украинца повела в серии 2–0 и находится в шаге от выхода в следующий раунд.

Отметим, что для уроженца Калуша 18-летнего Коневича это первое набранное очко в пяти матчах плей-офф.

Накануне украинский легионер сыграл самый длинный матч в истории «Корпус Кристи Айсрейс».

sport.ua