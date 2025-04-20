Расселл: План Ферстаппена действительно был хорошим

Джордж Расселл не исключает, что в Mercedes могли бы последовать тактике, которую в финале вчерашней квалификации применил Макс Ферстаппен, что позволило гонщику Red Bull Racing завоевать поул.

Из-за аварии Ландо Норриса сессия была прервана, и завершить быстрый круг в тот момент успел только Оскар Пиастри, тогда как остальным пришлось свои попытки прервать. Но Ферстаппен прервал свой первый быстрый круг, его фактически не начав, т.е. у него оставалось два свежих комплекта мягких шин.

Но чтобы успеть их использовать, команда должна была провести пит-стоп в «гоночном стиле», не закатывая машину Макса в гараж, как это обычно делается по ходу квалификации. Следовательно, изначально в баке его RB21 должно было быть больше топлива, чем нужно для одного быстрого круга. В итоге в своей заключительной попытке действующий чемпион мира показал результат на 0,010 секунды лучше, чем время Пиастри. А Расселл оказался только третьим.

«Сейчас у меня смешанные чувства, ведь мне казалось, что я смогу проехать круг быстрее, – признал гонщик Mercedes после квалификации. – Прессинг перед последней попыткой был довольно сильный, потому что Оскар уже успел проехать свой круг, а план Макса провести две попытки был действительно хорошим. Мы не решились так действовать, хотя когда ты уже показал время на круге, прессинг сразу становится меньше…

А когда ты ещё не проехал ни одного быстрого круга, то у тебя нет выбора, и если ты допустишь хотя бы малейшую ошибку, то окажешься на 10-й позиции. Так что 3-й результат всё-таки намного лучше, чем я думал».

Когда Джорджа спросили, обсуждался ли в Mercedes вариант действий, подобный тому, что применил Ферстаппен, он признал, что в команде этого не исключали: «Если честно, такой план обсуждался. Хотя мы скорее обсуждали вариант, при котором мы бы стачала поставили свежий комплект Soft, а уже затем прикатанный. Но я уверен, что на пит-уолл такая дискуссия была.

Я не в курсе всех разговоров, ведь я всё-таки пилотирую машину и в этой ситуации должен доверять выбору команды. Но когда гонщик понимает, что у него в запасе всего одна попытка, тем более на такой трассе, как эта, то это требует полной собранности, а я к 1-му повороту просто ещё не чувствовал необходимой уверенности…»

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