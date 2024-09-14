Колапинто: Авария стала следствием ошибки новичка

Алекс Элбон показал тринадцатое время во второй тренировке в Баку и после сессии рассказал, что из-за низкого сцепления с асфальтом шины постоянно перегревались.

Франко Колапинто, проводящий второй Гран При в составе Williams, разбил машину в первой сессии свободных заездов и признал свою ошибку.

Алекс Элбон (13-й): «Сложный день. Я не очень доволен поведением машины, поэтому нам предстоит скорректировать настройки. Если мы примем верные решения, то, думаю, сделаем хороший шаг вперёд.

Уровень сцепления с асфальтом очень низкий, поэтому шины сильно перегреваются. В Pirelli установили очень высокое давление, поэтому нельзя допускать скольжения – в противном случае шины быстро придут в негодность, так что нужно внимательно следить за их состоянием. В этом мало хорошего, но все в равных условиях.

На данный момент наш темп не позволяет рассчитывать на первую десятку, но вечером мы многое можем сделать. Я не думаю, что у нас всё окажется слишком плохо».

Франко Колапинто (14-й): «Авария стала следствием ошибки новичка. Я только начал привыкать к трассе, и для меня всё было в новинку. Если не принимать это во внимание, то вторая тренировка получилась хорошей. Механики – герои сегодняшнего дня. Они блестяще поработали, чтобы восстановить машину ко второй сессии. Я горжусь командой за их усилия.

Я рад, что смог провести вторую тренировку и почувствовать уверенность. В первой тренировке я допустил небольшую ошибку, но она дорого мне стоила.

Машина хорошо управлялась, и с каждым кругом я чувствовал себя всё комфортнее. Но мне ещё предстоит поработать, чтобы понять процесс перегрева и деградации резины. Я провожу только второй этап, поэтому процесс обучения продолжается. К тому же, мы говорим о городской трассе. Начало уик-энда получилось сложным, но я считаю, что мы неплохо справляемся».

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